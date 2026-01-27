.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фундаментальные факторы могут обеспечивать позитивную динамику цены акций Норникеля - "Велес Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Долги за капремонт разрешат взыскивать банкам, УК и платежным агентам
Банки, платежные агенты и управляющие компании (УК) смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт (если это предусмотрено региональным законом). Они также получат право начислять взносы на...
 
Российские ломбарды захотели принимать в залог цифровые валюты
Российские ломбарды захотели принимать в залог цифровые валюты и активы. С такой инициативой выступили в Национальном объединении ломбардов (НОЛ), пишут "Известия". В настоящее время совокупный портфель российских ломбардов составляет около 100...
 
Счетная палата выявила проблемы при завершении федеральных долгостроев
Счетная палата РФ сочла деятельность публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" (завершает ставшие проблемными объекты) "недостаточно эффективной", пишет "Коммерсант". Оценка СП связана, в частности, с тем, что из...
 
27 января 2026 года 17:06

Фундаментальные факторы могут обеспечивать позитивную динамику цены акций Норникеля - "Велес Капитал"

Фундаментальные факторы (высокие цены на металлы, улучшение настроений на российском фондовом рынке и надежды на возвращение эмитента к выплатам дивидендов) могут обеспечивать позитивную динамику котировок акций ГМК "Норильский никель" в ближайшие месяцы, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Эмитент производит как палладий, так и платину с золотом, напоминает эксперт.

Глава компании Владимир Потанин в конце декабря 2025 года заявил, что не уверен в перспективах выплаты дивидендов по итогам 2025 года, но рассчитывает на положительный свободный денежный поток в 2026 году для последующих выплат.

На данный момент известно, что "Норникель" получил чистую прибыль за 9М25 по РСБУ в размере 22,5 млрд руб. против прибыли в 37,8 млрд руб. годом ранее.

"В конце октября мы подтвердили нашу фундаментальную рекомендацию для акций - "покупать" с целевой ценой 156 руб." - говорится в материале Кожуховой.

"С технической точки зрения бумаги "Норникеля" в 2026 году развивают начатый еще летом 2025 года восходящий тренд, в рамках которого все ближе подходят к пику всего 2023 года (183,36 руб.). При стабилизации выше указанной отметки следующими целями котировок станут уровни 2022 года с перспективой пробоя 200 руб., - указывает аналитик "Велес Капитала". - Среднесрочные сигналы не исключают развития роста цены акций, в то время как краткосрочные, в виде "медвежьей" дивергенции с гистограммой MACD на дневном графике, предупреждают о возможной коррекции бумаг с целевыми уровнями 156,50 руб. и 146,50 руб. перед возвращением к повышению".

Высокие цены на металлы, улучшение настроений на российском фондовом рынке и надежды на возвращение эмитента к дивидендам могут обеспечивать позитивную динамику котировок акций компании в ближайшие месяцы, полагает Кожухова.

Негативным среднесрочным сигналом в то же время, по ее мнению, стало бы возвращение котировок бумаг ниже поддержки в 136 руб. за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник превысил 2780п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля
Москва. 27 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов.    читать дальше
.
27 января 2026 года 19:15
Рубль во вторник укрепился в паре с юанем перед предстоящими налоговыми выплатами января
Москва. 27 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
27 января 2026 года 19:01
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Salesforce до $261
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $290 до $261 за штуку на горизонте года, улучшив взгляд на бумаги с "нейтрального" до "позитивного", сообщается в материале аналитиков. "Акции Salesforce находились под давлением в течение всего 2025 года из-за...    читать дальше
.
27 января 2026 года 18:32
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Промомеда с целью 450 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Промомед" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на апрель 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, сообщается в материале аналитиков сервиса. По мнению экспертов, в феврале 2026...    читать дальше
.
27 января 2026 года 18:03
Вероятность паузы в снижении ставки ЦБ РФ в феврале, скорее всего, увеличивается - "Финам"
Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля 2026 года, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко. Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать...    читать дальше
.
27 января 2026 года 17:36
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эксперты считают финансовые результаты эмитента за декабрь 2025 года по РСБУ негативными. При этом среди...    читать дальше
.
27 января 2026 года 16:35
Акции UnitedHealth, Humana и CVS Health, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций UnitedHealth Group, Humana Inc. и CVS Health Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Бумаги UnitedHealth подешевели на премаркете на 9%, СVS Health - на 9,4%, а Humana - на 13,4%, после того как...    читать дальше
.
27 января 2026 года 16:03
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Novabev
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 520 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал операционные результаты за IV квартал 2025 года. "Отгрузки могут быть...    читать дальше
.
27 января 2026 года 15:35
Рубль днем отыграл утреннее снижение и перешел к небольшому повышению в паре с юанем
Москва. 27 января. Китайский юань растерял рост первой половины вторника и развернулся вниз в ходе дневных торгов на Московской бирже. Рубль, напротив, перешел к небольшому повышению на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
27 января 2026 года 15:30
Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в диапазоне 2700-2800п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Монетарные и геополитические факторы продолжают оказывать влияние на настроения инвесторов. Следующий раунд мирных переговоров по Украине состоится 1...    читать дальше
.
27 января 2026 года 15:01
Акции НоваБев остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "НоваБев Групп" остаются интересными для долгосрочных, а не спекулятивных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы нейтрально оцениваем операционные результаты компании за 2025 год, - пишут они. - Общий объем отгрузок алкогольного сегмента сохранил...    читать дальше
.
27 января 2026 года 14:41
Долгосрочный "бычий" тренд в паре доллар/рубль сохраняется - "Финам"
Долгосрочный "бычий" тренд в паре доллар/рубль сохраняется, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. На прошлой неделе курс пары доллар/рубль опустился более, чем на 3%, напоминает эксперт в комментарии. На текущей неделе начался отскок. В настоящее время курс находится на отметке...    читать дальше
.
27 января 2026 года 14:19
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций Норникеля до 214 руб
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" с 163 руб. до 214 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 27% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Полгода назад мы зафиксировали разворот в корзине металлов...    читать дальше
.
27 января 2026 года 13:50
Рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"
Рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 на текущей неделе, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Рубль продолжил укрепляться и достиг максимальных уровней с начала декабря: курс к юаню закрепился вблизи 10,87 руб., официальный курс к доллару...    читать дальше
.
27 января 2026 года 13:31
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 500 руб
азпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции "НоваБев Групп" с целью 500 руб., открытую 18 ноября 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Инвестиционная идея была выпущена на фоне потенциальной подготовки к IPO Винлаб и сильных операционных результатов розничной сети. Тогда...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.