Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в диапазоне 2700-2800п - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в диапазоне 2700-2800 пунктов, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Монетарные и геополитические факторы продолжают оказывать влияние на настроения инвесторов. Следующий раунд мирных переговоров по Украине состоится 1 февраля, а в среду после закрытия рынка выйдут данные по инфляции, - отмечает эксперт в комментарии. - Геополитика остается ключевым фактором, поэтому краткосрочно инвесторы не будут предпринимать активных действий, а индекс Мосбиржи, скорее всего, застрянет между 2700 и 2800 пунктами".

