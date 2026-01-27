Рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"

Рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 на текущей неделе, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Рубль продолжил укрепляться и достиг максимальных уровней с начала декабря: курс к юаню закрепился вблизи 10,87 руб., официальный курс к доллару составил 75,92 руб., к евро - 89,06 руб., - констатирует эксперт. - При этом, несмотря на сокращение профицита текущего счета и ослабление сырьевого экспорта, курс рубля пока не реагирует на ухудшение торгового баланса. Мы допускаем, что на текущей неделе рубль сохранит крепкие позиции в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1".

