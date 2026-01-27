"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 500 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции "НоваБев Групп" с целью 500 руб., открытую 18 ноября 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Инвестиционная идея была выпущена на фоне потенциальной подготовки к IPO Винлаб и сильных операционных результатов розничной сети. Тогда ценные бумаги компании стоили 406 рублей за одну акцию.

27 января цена акций "Новабев" выросла до 445 рублей за акцию.

Аналитики сервиса закрывают инвестидею досрочно на фоне отсутствия дальнейшего спекулятивного потенциала роста после выхода операционной отчетности. Итоговая доходность за два месяца составила 9% без учета комиссии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.