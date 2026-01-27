"Финам" понизил прогнозную цену акций Abbott Laboratories до $127,4

"Финам" понизил прогнозную цену акций Abbott Laboratories со $145,1 до $127,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,6% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"За последние месяцы акции Abbott Laboratories показывали динамику слабее рынка и сектора, в частности и отчетность компании за 4К оставила негативное впечатление у инвесторов и обусловила локальную просадку акций, - пишет эксперт. - Вместе с тем, как гигант сектора здравоохранения и одна из самых диверсифицированных компаний, Abbott Laboratories имеет неоспоримые перспективы роста, особенно в условиях непредсказуемого президентства Трампа, когда выжить смогут сильнейшие и самые адаптивные".

Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.