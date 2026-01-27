"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1420 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1420 рублей за штуку на январь 2026 года", открытую 30 октября 2025 года, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Инвестиционная идея была выпущена на фоне индексации тарифов и наращивания добычи нефти. Тогда ценные бумаги компании стоили 1234 рубля за штуку.

26 января 2026 года стоимость выросла до 1433 рублей за штуку.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" закрыли торговую идею. Итоговая доходность за три месяца составила 16% без учета комиссии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.