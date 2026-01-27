Текущая цель движения индекса Мосбиржи - 2700-2720п - "Алор Брокер"

Текущей целью движения индекса Мосбиржи является снижение в район 2700-2720 пунктов с промежуточной поддержкой около отметки 2750 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

Новая неделя на рынке акций началась с умеренных распродаж, по-прежнему основное внимание участников торгов приковано к геополитике, а она не сильно радует, отмечает эксперт. Поэтому вполне логично, указывает он, что индекс Мосбиржи так и не приступил к "штурму" зоны сопротивления 2790-2820 пунктов и откатился от нее.

Теперь целью движения является район 2700-2720 пунктов с промежуточной поддержкой около 2750 пунктов, считает Соколов.

"Ожидаемо в числе аутсайдеров были "Газпром" и "НОВАТЭК", на которые негативно еще подействовали новости о намерении ЕС полностью отказаться от российского газа в 2027 году Обе бумаги инвестиционно выглядят непривлекательно", - пишет аналитик "Алор Брокера" в комментарии.

