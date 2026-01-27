Рубль во вторник попробует закрепиться выше 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Рубль во вторник попробует закрепиться выше 11 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург"

"В понедельник рубль заметно ослабился. Коррекции на валютном рынке РФ способствовало в первую очередь ухудшение геополитического фона, - пишут эксперты в обзоре. - Во вторник курс CNY/RUB находится у 10,97 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. Официально налоговый период завершится лишь завтра. Впрочем, вероятно, основной эффект от этого фактора уже исчерпан, поскольку экспортеры продали большую часть необходимой валюты. На этом фоне сейчас курс попробует закрепиться выше 11 руб./юань в отсутствие позитивных геополитических вводных".

Цены на нефть вчера умеренно снизились в понедельник. Сообщения о восстановлении работы ряда нефтяных объектов в Казахстане отчасти компенсировались опасениями, связанными с штормом в США и с ситуацией вокруг Ирана. Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $64,4/барр. В целом котировки на время могут задержаться у $64-65/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.