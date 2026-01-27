Сохраняются риски ухода индекса RGBI в зону 115-116 пунктов - ПСБ

Сохраняются риски ухода индекса RGBI в зону 115-116 пунктов на фоне роста вероятности паузы в снижении ставки на февральском заседании ЦБ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI пока остается в диапазоне 116-117 пунктов, но давление на рынок ОФЗ сохраняется, - отмечает эксперт. - Внешний фактор активизации переговоров для рынка госбумаг сейчас, скорее, является нейтральным. Инвесторы при этом вновь переключились на внутренние триггеры, где по-прежнему вероятность паузы в цикле смягчения ДКП на февральском заседании остается высокой".

Грицкевич подчеркивает, что индикатор бизнес-климата Банка России в январе незначительно ухудшился (до 1,7 п. с 2,6 п. в декабре), однако его фактическая компонента значительно улучшилась до максимума мая 2025 года (с -5,3 п. до -3,8 п.).

"Во вторник будут опубликованы данные за январь по инфляционным ожиданиям населения - за счет роста налогов и тарифов статистика, скорее всего, вновь окажется не слишком позитивной, - прогнозирует аналитик. - В течение ближайшей недели давление на рынок ОФЗ, вероятно, сохранится с риском ухода в зону 115-116 пунктов по RGBI".

