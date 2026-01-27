Рубль, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 10,8-11,2 руб./юань - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 10,8-11,2 руб. за юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Фактор налоговых выплат (28 января) сильного влияния на ход торгов уже, скорее всего, не окажет, отмечает эксперт в комментарии.

Новые попытки заложиться на геополитический позитив участники валютного рынка, по его мнению, могут предпринять ближе к концу текущей недели.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.