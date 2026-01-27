Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи останется в широком диапазоне 2700-2800 пунктов на торгах во вторник, повышенная волатильность на рынке сохранится, говорится в материале управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Рынок в текущей ситуации продолжает оставаться четко новостным, и снова в фокусе геополитика - ожидания по новому раунду переговоров пока консервативные, отмечает эксперт.

Также, указывает он, на повестке дня, но с чуть меньшим "накалом" находится монетарная политика Банка России. Регулятор во вторник опубликует данные по инфляционным ожиданиям, а в среду выйдет традиционная недельная инфляция.

"А значит, появится повод инвесторам скорректировать ожидания по возможной траектории снижения ключевой ставки (ближайшее заседание регулятора, напомним, будет 13 февраля)", - говорится в материале Крыловой.

"На наш взгляд, все это настраивает на сохранение на рынке повышенной волатильности. Мы полагаем, что при таких вводных индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2700-2800 пунктов, - пишет эксперт ПСБ. - "Лучше рынка" продолжат смотреться компании с крепким профилем и четкой инвестидеей. Мы здесь отдаем предпочтение акциям МКПАО "Яндекс", Сбербанка и МКПАО "Озон", которые остаются в нашем модельном портфеле".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.