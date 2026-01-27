ЦБ РФ может сохранить ставку на уровне 16% в феврале - "Цифра брокер"

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания в феврале 2026 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индикатор бизнес-климата в России в январе составил 1,7п по сравнению с 2,6п в декабре, констатируют эксперты.

Рост деловой активности продолжается, однако темпы стали более умеренными.

Инфляционное давление в начале года остается повышенным.

"В этих условиях мы ожидаем, что на опорном заседании 13 февраля Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, чтобы оценить эффект от индексации тарифов и налоговых изменений", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

