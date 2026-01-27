.
27 января 2026 года 09:37
ЦБ РФ может сохранить ставку на уровне 16% в феврале - "Цифра брокер"
Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания в феврале 2026 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Индикатор бизнес-климата в России в январе составил 1,7п по сравнению с 2,6п в декабре, констатируют эксперты. Рост деловой активности продолжается, однако темпы стали более умеренными. Инфляционное давление в начале года остается повышенным. "В этих условиях мы ожидаем, что на опорном заседании 13 февраля Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, чтобы оценить эффект от индексации тарифов и налоговых изменений", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
