Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" - 460 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года составляет 460 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Отчетность эмитента за декабрь 2025 года по РСБУ соответствует ожиданиям менеджмента, констатируют эксперты.

Кредитный портфель с начала года вырос на 26% против прогноза менеджмента в 22-25%.

Отчетность за 2025 год по МСФО ожидается 6 марта 2026 года. Вместе с ней ожидается объявление дивиденда за второе полугодие 2025 года, который может быть выплачен в начале мая.

"Наша цель по акциям банка на двенадцать месяцев - 460 рублей за штуку", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.