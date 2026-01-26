Финотчетность банка "Санкт-Петербург" подтверждает устойчивость бизнеса - "Цифра брокер"

Финансовая отчетность банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год подтверждает устойчивость бизнеса, но не дает новых драйверов роста, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Банк опубликовал результаты отчета по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год:

- Выручка в IV квартале снизилась на 11,2% год к году и составила 23,2 млрд рублей. В 2025 году выручка составила 96,6 млрд рублей (+2,5%).

- Чистая прибыль в IV квартале снизилась на 41,4%, до 6,7 млрд рублей. Годовая чистая прибыль составила 39,7 млрд рублей (-21,9%).

- ROE (рентабельность капитала) в 2025 году - 19,1%.

"Отчет банка "Санкт-Петербург" подтверждает устойчивость бизнеса, но не дает новых драйверов роста, - пишут аналитики. - Кредитный портфель заметно увеличился, при этом в конце года рост обеспечивала в основном розница, тогда как корпоративный сегмент выглядел сдержанно. Качество активов остается сильной стороной - уровень проблемной задолженности продолжает снижаться. Процентные доходы за год выросли, однако в поквартальной динамике усилилось давление на фоне изменения ключевой ставки".

Эксперты отмечают, что бизнес банка чувствителен к процентной среде, и при ее дальнейшем снижении этот фактор будет сдерживать результаты. Комиссионные доходы лишь частично компенсируют эффект. Банк остается стабильным, но без явных причин для переоценки акций, подчеркивается в комментарии. На следующий год дивидендный фактор остается единственным заметным позитивом для инвесторов.

