Курс рубля может уйти выше 11 руб./юань в ближайшие дни - БКС Экспресс

Курс валютной пары юань/рубль может предпринять попытку закрепления выше уровня в 11 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Ослаблению рубля к юаню способствует вероятное постепенное исчезновение с рынка связанного с налоговым периодом дополнительного предложения иностранной валюты, отмечает аналитик. Во вторник будет последний день для ее продажи в режиме "TOM" ("на завтра"), чтобы получить рубли 28 января, когда будет пик фискальных платежей экспортеров.

В то же время без этого навеса предложения поступление инвалюты от экспорта может оставаться ограниченным из-за дешевой нефти, санкционных ограничений, а также большого геополитического дисконта в стоимости нефтяных поставок РФ за рубеж, указывает Бабин. Правда, обращает внимание он, это частично компенсируется рублю возросшим предложением валюты со стороны ЦБ в рамках исполнения бюджетного правила, а также традиционной для начала года слабостью импорта.

"На этом фоне в ближайшие сессии юань способен предпринять попытку закрепиться над психологически важным уровнем в 11 руб. за юань", - пишет Бабин в комментарии.

