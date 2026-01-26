Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе

Москва. 26 января. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль корректируется вниз после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного ожиданиями прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,954 руб., что на 9,9 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 66 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,62 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,45 рубля, до 90,91 руб./EUR1.

Риски дальнейшего укрепления рубля сохраняются, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова.

По мнению эксперта, в начале недели на рынке продолжат доминировать продавцы валюты на фоне подготовки экспортеров к прохождению налоговых выплат (28 января). Кроме того, в свете продолжающихся мирных переговоров, новостной фон может оказывать заметное влияние на курс.

"Данные по платежному балансу за ноябрь, которые вышли в минувшую пятницу, показали постепенное сужение экспортной выручки, - напоминает Попов. - Так, на фоне падения цен на российскую нефть, товарный экспорт упал в ноябре на 16% г/г, показав максимальные темпы спада с конца 2023 года. Импорт товаров сократился только на 3% г/г, хотя за август-октябрь его снижение держалось на уровне 7-12%. С учетом дальнейшего падения цен на нефть в декабре, влияние экспортной выручки на укрепление рубля будет постепенно слабеть".

Однако, по оценке эксперта, текущее охлаждение российской экономики также не позволяет окрепнуть спросу на иностранную валюту, так как импорт, вероятно, останется слабым в I квартале 2026 года.

"Таким образом, мы продолжаем отмечать значимые риски дальнейшего укрепления рубля, - констатирует Попов. - Тем не менее, во второй половине квартала, по мере снижения поступления валюты на рынок от экспортеров, курс может вернутся в район 11-11,5 руб./юань. В краткосрочной перспективе ждем закрепления стоимости юаня в диапазоне 10,5-11 руб./юань с риском движения котировок к его нижней границе".

Участники рынка продолжают оценивать итоги состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта.

Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби, согласно плану, продолжатся на текущей неделе, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Переговоры были очень конструктивными", - написал он в соцсети по итогам завершившегося в субботу раунда трехсторонних переговоров. Уиткофф напомнил, что администрация США стремится содействовать завершению украинского конфликта.

Следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля, говорится в сообщении Axios со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Цены на нефть умеренно повышаются днем в понедельник после сильного роста в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $66 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,11%, до $61,13 за баррель.

В пятницу контракты на Brent подорожали на 2,8%, на WTI - на 2,9%, чему способствовало усиление Вашингтоном давления на Иран.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. Ранее глава Белого дома угрожал применить силу в отношении этой страны в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

Трейдеры опасаются, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может поставить под угрозу поставки нефти из региона.