INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку акций банка "Санкт-Петербург"
.
26 января 2026 года 17:45
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитиков сервиса. Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность эмитента за 2025 год по РСБУ, так как снижение чистой прибыли оказалось в рамках их ожиданий. Бумаги банка аналитики сервиса не включают в список своих фаворитов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-БАНК/САНКТ/ПЕТЕРБУРГ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
26 января 2026 года 19:24
Рубль в понедельник заметно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе
Москва. 26 января. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного ожиданиями прогресса в урегулировании украинского конфликта. читать дальше
.26 января 2026 года 19:18
Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз после трехсторонних переговоров по Украине, индекс МосБиржи просел ниже 2770п
Москва. 26 января. Российский рынок акций в понедельник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после прошедших 23-24 января в Абу-Даби конструктивных трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта. Покупателей также сдерживала просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $65,5 за баррель), а новые ценовые рекорды золота и серебра поддерживали спрос на бумаги золотодобывающих компаний. читать дальше
.26 января 2026 года 19:02
Финансовая отчетность банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год подтверждает устойчивость бизнеса, но не дает новых драйверов роста, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Банк опубликовал результаты отчета по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год: -... читать дальше
.26 января 2026 года 18:40
"Финам" понизил рейтинг обыкновенных акций "Башнефти" с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне 1286 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 17,7%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Обыкновенные акции "Башнефти" сохраняют аномально... читать дальше
.26 января 2026 года 18:13
Курс валютной пары юань/рубль может предпринять попытку закрепления выше уровня в 11 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Ослаблению рубля к юаню способствует вероятное постепенное исчезновение с рынка связанного с... читать дальше
.26 января 2026 года 17:16
"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "ДОМ.РФ" с целью 1950 рублей за штуку на февраль 2026 года", открытую 11 декабря 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. "Бумаги компании в момент открытия идеи стоили 1745 рублей за штуку. 26 января их цена... читать дальше
.26 января 2026 года 16:49
Райффайзенбанк сохраняет прогноз ослабления рубля по отношению к доллару в текущем году, курс валютной пары к концу года - выше уровня в 90 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. "Изменения в характере международных платежей, а также улучшение геополитической ситуации подталкивают нас к... читать дальше
.26 января 2026 года 16:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций разработчика микросхем Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", повысив при этом прогнозную стоимость бумаг до $243 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Котировки акций компании в начале октября 2025 года взлетели на... читать дальше
.26 января 2026 года 15:48
Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, несмотря на ожидаемо слабый операционный отчет, говорится в комментарии ведущего аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Самуйлова. "Мы ожидаем, что ближайшие финансовые... читать дальше
.26 января 2026 года 15:27
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе
Москва. 26 января. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль корректируется вниз после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного ожиданиями прогресса в урегулировании украинского конфликта. читать дальше
.26 января 2026 года 15:24
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 руб. за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков. Предварительные операционные результаты эмитента за 2025 год выглядят сильными, констатируют эксперты:... читать дальше
.26 января 2026 года 15:00
Долговой рынок РФ останется под умеренным давлением на текущей неделе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "На этой неделе долговой рынок по-прежнему будет под умеренным давлением и доходности ОФЗ останутся на текущих уровнях либо еще немного... читать дальше
.26 января 2026 года 14:41
"Финам" сохраняет рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $55,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 12,3%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Отчетность Schlumberger за 4К25 выглядит нейтрально. Без учета эффекта M&A SLB все еще тяжело... читать дальше
.26 января 2026 года 14:17
Акции "Т-Технологий", МКПАО "Озон" и "ВК" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Котировки "Т-Технологий" продолжают рост. Теперь бумага смогла закрепиться выше верхней границы кратковременного боковика на уровне 3280 руб., - пишет эксперт в комментарии.... читать дальше
.26 января 2026 года 13:56
Участие в размещении облигаций "Акрона" серии БО-002Р-02 со сроком обращения 2,6 года интересно при ставке купона не ниже 7,25%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "Акрон" на 28 января планирует сбор заявок на размещение облигаций БО-002Р-02 объемом не... читать дальше
.