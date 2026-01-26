"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитиков сервиса.

Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность эмитента за 2025 год по РСБУ, так как снижение чистой прибыли оказалось в рамках их ожиданий.

Бумаги банка аналитики сервиса не включают в список своих фаворитов.

