"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ДОМ.РФ с целью 1950 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "ДОМ.РФ" с целью 1950 рублей за штуку на февраль 2026 года", открытую 11 декабря 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

"Бумаги компании в момент открытия идеи стоили 1745 рублей за штуку. 26 января их цена выросла до 2050 рублей. Закрываем инвестидею. Итоговая доходность за полтора месяца составила 17% без учета комиссии", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.