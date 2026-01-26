Райффайзенбанк сохраняет прогноз ослабления рубля к доллару в 2026г

Райффайзенбанк сохраняет прогноз ослабления рубля по отношению к доллару в текущем году, курс валютной пары к концу года - выше уровня в 90 руб./$1, сообщается в материале аналитиков.

"Изменения в характере международных платежей, а также улучшение геополитической ситуации подталкивают нас к уточнению траектории курса рубля в более крепкую сторону, однако низкие цены на нефть, двукратное сокращение зеркалирующих продаж валюты, а также смягчение денежно-кредитной политики сохраняют наш взгляд на ослабление российской валюты в 2026 году", - пишут эксперты.

