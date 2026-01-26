"Финам" сохраняет рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $55,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 12,3%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчетность Schlumberger за 4К25 выглядит нейтрально. Без учета эффекта M&A SLB все еще тяжело наращивать финансовые результаты из-за сниженных цен на нефть. В то же время текущей генерации FCF хватает для, как минимум, не снижения выплат акционерам. Кроме того, в краткосрочной перспективе инвестиционный кейс SLB во многом строится вокруг востребованности услуг компании в Венесуэле", - пишет эксперт.

Schlumberger - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Бизнес Schlumberger равномерно распределен по всем основным мировым нефтедобывающим регионам. Деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.