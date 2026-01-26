Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает параметры объявленного SPO "Эталона"

Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает параметры объявленного SPO МКПАО "Эталон груп", говорится в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной.

"Эталон Груп" объявила о запуске вторичного размещения акций (SPO) на Мосбирже. Сбор заявок проходит с 26 января по 9 февраля. Ценовой ориентир - 46 руб. за акцию. Итоговую цену Совет директоров установит после завершения периода преимущественного права, не позднее 10 февраля 2026 года. Компания может разместить до 400 млн допэмиссии обыкновенных акций и привлечь до 18,4 млрд руб. (все денежные средства поступят в компанию), отмечается в комментарии.

"Параметры SPO с ориентиром 46 руб./акцию (+17% к пятничному закрытию) соответствуют средневзвешенной по объему цене за 12 месяцев 2025 года, - указывает Лукина. - Намерение АФК "Система" выкупить 94,25% объема размещения (377 млн акций) сигнализирует о сохранении мажоритарной доли (рост с 48,8% до ~72%) и минимизирует риски неразмещения".

По мнению эксперта банка, приобретение АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система" обеспечит "Эталон" премиальными активами для экспансии в бизнес- и премиум-сегментах в Москве и Санкт-Петербурге. Размытие для миноритариев частично компенсируется премией при размещении и синергетическим эффектом от приобретения, который повысит оценку компании. Кроме того, уходит риск навеса предложения, сдерживавший цену акций, подчеркивает Лукина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.