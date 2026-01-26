"БКС МИ" повысил оценку акций Marvell Technology до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Marvell Technology с "негативной" до "позитивной" из-за коррекции их котировок и улучшения ожиданий роста в сегменте специализированных ИИ-чипов (ASIC-решений) и технологий обмена данными, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

Прогнозная стоимость данных бумаг была также повышена с $74 до $96 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15%.

Позитивный тренд в полупроводниках сохраняется, несмотря на некоторое замедление роста CAPEX на вычислительные мощности для ИИ, отмечает эксперт.

"Акции американского производителя чипов для дата-центров Marvell Technology, зависящего от заказов крупнейших облачных платформ на свои ASIC-решения, на этом фоне скорректировались на 10% с момента выхода нашего последнего обзора, - пишет Саенко. - Эмитент превзошел собственные ориентиры по выручке и EBITDA на III квартал. Мы подробнее разобрали смысл последних M&A сделок в текущей конъюнктуре в других компонентах для вычислительных мощностей ИИ, прежде всего, микросхемах памяти. Это позволило нам поменять взгляд с "негативного" на "позитивный". Считаем, что акции заметно отстали от сектора, что несправедливо, учитывая ожидаемый нами структурный рост среднесрочно".

