"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Netflix до $110

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Netflix Inc. до $110 за штуку на горизонте года, сохранив при этом их "позитивную" оценку, сообщается в материале аналитика Аны Киреевой.

Эмитент сохраняет лидерство в стриминге с базой более 325 млн подписчиков и целью выйти на 410 млн к 2030 году, отмечает эксперт.

Покупка активов Warner Bros. Discovery на $83 млрд осложняет инвестиционный кейс, но не затрагивает ключевые драйверы бизнеса, а развитие тарифа c рекламой повышает потенциал монетизации аудитории, указывает Киреева.

"На фоне рисков, связанных с покупкой Warner, и сдержанного прогноза менеджмента на 2026 год акции компании скорректировались, и оценка, на наш взгляд, стала привлекательнее. Сейчас бумаги торгуются c мультипликатором EV/EBITDA 22,9х, тогда как среднее значение за последние 5 лет составляет 26х", - пишет аналитик "БКС МИ".

Netflix Inc. - американская компания, владелец крупнейшего в мире стримингового сервиса (доступен более чем в 190 странах мира).

