Инвестбанк "Синара" повысил прогнозную цену акций Tencent до HKD750

Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную стоимость акций Tencent Holdings Ltd. с 700 до 750 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 26% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

"Бумаги эмитента за последний год подорожали на 57%, опередив индекс Hang Seng (хотя тот тоже показал солидное повышение - на 36%). Сказался эффект "DeepSeek", а также ускорение роста выручки и прибыли в сегментах видеоигр и онлайн-рекламы, - пишет эксперт. - В 2026 году мы ожидаем сохранения высоких темпов увеличения финансовых показателей Tencent и, соответственно, дальнейшего роста цены акций компании. Инвесторам доступны торгующиеся на Московской бирже фьючерсные расчетные контракты на бумаги компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.