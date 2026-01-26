Курс пары рубль/юань способен вернуться ближе к 11 руб./юань в начале недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань способен вернуться ближе к 11 руб./юань в начале недели, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль за прошлую неделю заметно укрепился. Главным фактором поддержки было улучшение геополитического фона, влияние которого в моменте усиливается налоговым периодом и крайне высокими дневными продажами валюты со стороны ЦБ, - пишут аналитики. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 10,82 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом в отсутствие позитивных новостей относительно деэскалации курс способен вернуться ближе к 11 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе смогли вырасти, несмотря на некоторое снижение напряженности вокруг ситуации с Гренландией. На взгляд аналитиков, в целом на рынке сохраняются опасения возможной эскалации в Иране. Сейчас на рынок также влияет климатический фактор.

В данное время фьючерсы Brent торгуются у $65,5/барр. Пока на сырьевом рынке могут сохраниться высокие уровни волатильности. Риски повторного ухода котировок к $64/барр. все еще остаются в силе, считают в банке.

