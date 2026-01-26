Риски дальнейшего укрепления рубля сохраняются - ПСБ

Риски дальнейшего укрепления рубля сохраняются, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

По мнению эксперта, в начале недели на рынке продолжат доминировать продавцы валюты на фоне подготовки экспортеров к прохождению налоговых выплат (28 января). Кроме того, в свете продолжающихся мирных переговоров, новостной фон может оказывать заметное влияние на курс.

"Данные по платежному балансу за ноябрь, которые вышли в минувшую пятницу, показали постепенное сужение экспортной выручки, - напоминает Попов. - Так, на фоне падения цен на российскую нефть, товарный экспорт упал в ноябре на 16% г/г, показав максимальный темпы спада с конца 2023 года. Импорт товаров сократился только на 3% г/г, хотя за август-октябрь его снижение держалось на уровне 7-12%. С учетом дальнейшего падения цен на нефть в декабре, влияние экспортной выручки на укрепление рубля будет постепенно слабеть".

Однако, по оценке эксперта, текущее охлаждение российской экономики также не позволяет окрепнуть спросу на иностранную валюту, так как импорт, вероятно, останется слабым в 1 квартале 2026 года.

"Таким образом, мы продолжаем отмечать значимые риски дальнейшего укрепления рубля, - констатирует Попов. - Тем не менее, во второй половине квартала, по мере снижения поступления валюты на рынок от экспортеров, курс может вернутся в район 11-11,5 руб./юань. В краткосрочной перспективе ждем закрепления стоимости юаня в диапазоне 10,5-11 руб./юань с риском движения котировок к его нижней границе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.