Боковое движение котировок ОФЗ в диапазоне 116-117п сохранится в начале этой недели - ПСБ

Боковое движение котировок ОФЗ в диапазоне 116-117п сохранится в начале этой недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI завершил неделю без существенных изменений под отметкой 117 пунктов - продолжение коррекции рынка ОФЗ из-за ускорения инфляции в январе сменилось стабилизацией рынка на активизации переговорного процесса, - пишет эксперт в комментарии. - Краткосрочно ожидаем сохранения бокового движения рынка ОФЗ в диапазоне 116-117 пунктов в ожидании прогресса в части геополитики".

Вместе с тем, Грицкевич считает, что внутренние факторы сейчас играют, скорее, против рынка госбумаг - инфляционный всплеск в январе повышает вероятность паузы в цикле снижения ставки на ближайшем заседании.

"Таким образом, риск ухода в зону 115-116 пунктов сохраняется и может быть реализован, как до 13 февраля на дальнейшем ускорении годовой инфляции или инфляционных ожиданий, так и после решения регулятора в случае сохранения ставки и ненаправленного сигнала, - прогнозирует аналитик банка. - Наши долгосрочные цели по ключевой ставке (12% на конец года) остаются прежними, в результате чего продолжаем придерживаться прежней стратегии с фокусом на облигации с фиксированной ставкой".

