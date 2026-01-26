Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2750-2800п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2750-2800 пунктов в понедельник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рынок акций продолжит осмысливать перспективы переговорного процесса по Украине. Ждем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2750-2800 пунктов: сильного повода для активизации покупок встреча в Абу-Даби не предоставила, что может побудить краткосрочных инвесторов частично зафиксировать прибыль в "весовых" бумагах. Но она же не дает, по нашему мнению, и повода для активных продаж, - пишет эксперт в комментарии. - Стороны, судя по сообщениям СМИ, проработали целый ряд вопросов и договорились о следующей встрече 1 февраля 2026 года. Готовность продолжать контакты настраивает на дальнейшее, пусть и постепенное, сближение позиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.