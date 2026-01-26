.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Число банкротств компаний в РФ снизилось до исторического минимума
Суды в 2025 году признали банкротами 6477 компаний, что на 24,3% меньше, чем годом ранее, и этот показатель является минимальным за 10 лет сбора данных, следует из статистики "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве,...
 
Нефтяники хотят получать больше денег по демпферу
Нефтяники хотят получать больше денег по демпферу. "ЛУКОЙЛ" направил в Минэнерго свои предложения по изменению формулы расчета демпфера, чтобы увеличить по нему выплаты (копия письма есть в распоряжении "Известий"). Нефтяники обеспокоены ростом...
 
Количество опубликованных утечек данных сократилось
Количество утечек данных российских компаний, попавших в открытый доступ, и их объемы продолжают снижаться. Они все чаще публикуются лишь в закрытых Telegram-каналах. За 2025 г. в ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и...
 
26 января 2026 года 09:10

Nikkei 225 падает на 1,8%

Фондовые индексы США не показали единой динамики в пятницу. Фондовые индексы стран АТР снижаются в понедельник, Nikkei 225 падает на 1,8%. Цены на нефть стабильны утром понедельника, Brent торгуется на уровне $65,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию пятницы разнонаправленными изменениями.

Новости о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии, оказали поддержку рынкам на прошлой неделе.

Тем не менее на фоне сохранения повышенной геополитической неопределенности многие участники рынка по-прежнему отдавали предпочтение защитным активам, в частности драгметаллам, цены на которые в пятницу обновили исторические максимумы.

Вышедшие в пятницу экономические данные оказались неоднозначными, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальных с августа 2025 года 56,4 пункта по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 54 пунктов, и аналитики не ожидали пересмотра оценки.

Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Соединенных Штатах в январе вырос незначительно и составил 52,8 пункта против 52,7 пункта в декабре, по предварительным данным S&P Global.

Промышленный PMI повысился до 51,9 пункта с 51,8 пункта, а индикатор сферы услуг остался на уровне предыдущего месяца 52,5 пункта, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем этих индексов до 52 пунктов и 52,8 пункта соответственно.

Самое большое снижение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировала Goldman Sachs Group (SPB: GS) (-3,8%). Бумаги Caterpillar (SPB: CAT) подешевели на 3,4%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,7%.

В число лидеров роста в составе Dow Jones вошли Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), увеличившие капитализацию на 3,3% и 2,1% соответственно. Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 1,5% после сообщений о том, что власти КНР разрешили ряду крупных компаний готовить заказы на выпускаемые Nvidia ИИ-чипы H200.

Intel Corp. (SPB: INTC) потеряла 17% рыночной стоимости из-за разочаровывающих прогнозов и показала самое значительное падение в индексе S&P 500.

Котировки бумаг Capital One Financial Corp. снизились на 7,6% после квартальной отчетности. Компания также сообщила, что планирует купить оператора ИИ-платформы для управления финансами Brex за $5,15 млрд.

Заметно опустились в цене акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) (на 6,1%), Sandisk Corp. (на 5,9%) и West Pharmaceutical Services Inc. (на 4,5%).

Капитализация алюминиевой Alcoa уменьшилась на 1,5% несмотря на то, что скорректированная прибыль и выручка компании за четвертый квартал оказались лучше прогнозов аналитиков.

Clorox Co. увеличила рыночную стоимость на 1,1%. Производитель бытовых товаров объявил о покупке GOJO Industries за $2,25 млрд.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,58%, до 49098,71 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,03% - до 6915,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,28% и закрылся на отметке 23501,24 пункта.

По итогам прошедшей недели S&P 500 потерял 0,36%, Dow Jones - 0,53%, Nasdaq - 0,06%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник, биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День Австралии).

Давление на котировки оказывают геополитическая неопределенность и повышенный спрос на защитные активы, на фоне которых падают фьючерсы на американские фондовые индексы.

Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы и ряд региональных статданных.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Индекс делового доверия в Гонконге в третьем квартале 2025 года снизился до минус трех пунктов с минус двух пунктов кварталом ранее, пишет Trading Economics. Индикатор находится на негативной территории около двух лет.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. и Xinyi Solar Holdings, дешевеющие на 5,3%.

Рыночная стоимость Baidu Inc. (SPB: BIDU) уменьшается на 4,5%, Li Ning и Kuaishou Technology - на 4,4%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 4,1%.

Капитализация Sun Hung Kai Properties повышается на 4,5%, Zijin Mining Group - на 4,3%, Hang Lung Properties и CNOOC - на 4,1%, CK Hutchison Holdings - на 3,7%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 1,8% на фоне укрепления иены.

Между тем индекс опережающих индикаторов Японии за ноябрь был пересмотрен правительством до 109,9 с 110,5 пунктов. Показатель находится на максимальном уровне с мая 2024 года. В октябре его окончательное значение составило 109,8 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Fujitsu Ltd. (-7,4%).

Рыночная стоимость Renesas Electronics уменьшается на 5,5%, SoftBank Group Corp.- на 5,4%, Sumco Corp. - на 5,2%, Panasonic Holdings - на 5%.

Цена бумаг Mercari увеличивается на 8,4%, Nitori Holdings - на 4,7%, Furukawa Electric и SHIFT Inc. - на 3,3%, Sumitomo Pharma - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,7%.

Котировки акций Hyundai Motor уходят вниз на 3,3%, SK Hynix - на 3%, Posco - на 1,2%, Korean Air Lines - на 1,7%.

Цена бумаг Samsung Electronics растет на 0,1%.

Цены на нефть стабильны в понедельник после скачка в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,91 за баррель, что на $0,03 (0,05%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,82 (2,8%), до $65,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,08%), до $61,12 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,71 (2,9%), до $61,07 за баррель.

За неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

В центре внимания рынка в понедельник оказалась ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи, в том числе на месторождении Баккен в Оклахоме и некоторых районах Техаса, составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки.

"На этой неделе цены на нефть будут поддерживаться сигналами перебоев в добыче в США одновременно с сохранением геополитических рисков", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
26 января 2026 года 19:24
Рубль в понедельник заметно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе
Москва. 26 января. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного ожиданиями прогресса в урегулировании украинского конфликта.
.
26 января 2026 года 19:18
Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз после трехсторонних переговоров по Украине, индекс МосБиржи просел ниже 2770п
Москва. 26 января. Российский рынок акций в понедельник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после прошедших 23-24 января в Абу-Даби конструктивных трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта. Покупателей также сдерживала просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $65,5 за баррель), а новые ценовые рекорды золота и серебра поддерживали спрос на бумаги золотодобывающих компаний.
.
26 января 2026 года 19:02
Финотчетность банка "Санкт-Петербург" подтверждает устойчивость бизнеса - "Цифра брокер"
Финансовая отчетность банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год подтверждает устойчивость бизнеса, но не дает новых драйверов роста, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Банк опубликовал результаты отчета по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год:
.
26 января 2026 года 18:40
"Финам" понизил рейтинг обыкновенных акций Башнефти до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг обыкновенных акций "Башнефти" с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне 1286 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 17,7%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Обыкновенные акции "Башнефти" сохраняют аномально...
.
26 января 2026 года 18:13
Курс рубля может уйти выше 11 руб./юань в ближайшие дни - БКС Экспресс
Курс валютной пары юань/рубль может предпринять попытку закрепления выше уровня в 11 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Ослаблению рубля к юаню способствует вероятное постепенное исчезновение с рынка связанного с...
.
26 января 2026 года 17:45
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку акций банка "Санкт-Петербург"
Газпромбанк Инвестиции" сохраняет сдержанную оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитиков сервиса. Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность эмитента за 2025 год по РСБУ, так как снижение чистой прибыли оказалось в рамках их...
.
26 января 2026 года 17:16
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ДОМ.РФ с целью 1950 руб
"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "ДОМ.РФ" с целью 1950 рублей за штуку на февраль 2026 года", открытую 11 декабря 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. "Бумаги компании в момент открытия идеи стоили 1745 рублей за штуку. 26 января их цена...
.
26 января 2026 года 16:49
Райффайзенбанк сохраняет прогноз ослабления рубля к доллару в 2026г
Райффайзенбанк сохраняет прогноз ослабления рубля по отношению к доллару в текущем году, курс валютной пары к концу года - выше уровня в 90 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. "Изменения в характере международных платежей, а также улучшение геополитической ситуации подталкивают нас к...
.
26 января 2026 года 16:16
"БКС МИ" понизил оценку акций AMD до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций разработчика микросхем Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", повысив при этом прогнозную стоимость бумаг до $243 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Котировки акций компании в начале октября 2025 года взлетели на...
.
26 января 2026 года 15:48
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Novabev
Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, несмотря на ожидаемо слабый операционный отчет, говорится в комментарии ведущего аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Самуйлова. "Мы ожидаем, что ближайшие финансовые...
.
26 января 2026 года 15:27
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе
Москва. 26 января. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль корректируется вниз после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного ожиданиями прогресса в урегулировании украинского конфликта.
.
26 января 2026 года 15:24
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 4 руб
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 4 руб. за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков. Предварительные операционные результаты эмитента за 2025 год выглядят сильными, констатируют эксперты:
.
26 января 2026 года 15:00
Долговой рынок РФ останется под умеренным давлением на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
Долговой рынок РФ останется под умеренным давлением на текущей неделе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "На этой неделе долговой рынок по-прежнему будет под умеренным давлением и доходности ОФЗ останутся на текущих уровнях либо еще немного...
.
26 января 2026 года 14:41
"Финам" сохраняет рейтинг акций Schlumberger на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Schlumberger Limited на уровне "покупать" с целевой ценой $55,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 12,3%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Отчетность Schlumberger за 4К25 выглядит нейтрально. Без учета эффекта M&A SLB все еще тяжело...
.
26 января 2026 года 14:17
Акции Т-Технологий, Озона и ВК будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Т-Технологий", МКПАО "Озон" и "ВК" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Котировки "Т-Технологий" продолжают рост. Теперь бумага смогла закрепиться выше верхней границы кратковременного боковика на уровне 3280 руб., - пишет эксперт в комментарии.
.
