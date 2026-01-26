Фондовые индексы США не показали единой динамики в пятницу. Фондовые индексы стран АТР снижаются в понедельник, Nikkei 225 падает на 1,8%. Цены на нефть стабильны утром понедельника, Brent торгуется на уровне $65,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию пятницы разнонаправленными изменениями.

Новости о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии, оказали поддержку рынкам на прошлой неделе.

Тем не менее на фоне сохранения повышенной геополитической неопределенности многие участники рынка по-прежнему отдавали предпочтение защитным активам, в частности драгметаллам, цены на которые в пятницу обновили исторические максимумы.

Вышедшие в пятницу экономические данные оказались неоднозначными, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальных с августа 2025 года 56,4 пункта по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 54 пунктов, и аналитики не ожидали пересмотра оценки.

Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Соединенных Штатах в январе вырос незначительно и составил 52,8 пункта против 52,7 пункта в декабре, по предварительным данным S&P Global.

Промышленный PMI повысился до 51,9 пункта с 51,8 пункта, а индикатор сферы услуг остался на уровне предыдущего месяца 52,5 пункта, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем этих индексов до 52 пунктов и 52,8 пункта соответственно.

Самое большое снижение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировала Goldman Sachs Group (SPB: GS) (-3,8%). Бумаги Caterpillar (SPB: CAT) подешевели на 3,4%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,7%.

В число лидеров роста в составе Dow Jones вошли Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), увеличившие капитализацию на 3,3% и 2,1% соответственно. Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 1,5% после сообщений о том, что власти КНР разрешили ряду крупных компаний готовить заказы на выпускаемые Nvidia ИИ-чипы H200.

Intel Corp. (SPB: INTC) потеряла 17% рыночной стоимости из-за разочаровывающих прогнозов и показала самое значительное падение в индексе S&P 500.

Котировки бумаг Capital One Financial Corp. снизились на 7,6% после квартальной отчетности. Компания также сообщила, что планирует купить оператора ИИ-платформы для управления финансами Brex за $5,15 млрд.

Заметно опустились в цене акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) (на 6,1%), Sandisk Corp. (на 5,9%) и West Pharmaceutical Services Inc. (на 4,5%).

Капитализация алюминиевой Alcoa уменьшилась на 1,5% несмотря на то, что скорректированная прибыль и выручка компании за четвертый квартал оказались лучше прогнозов аналитиков.

Clorox Co. увеличила рыночную стоимость на 1,1%. Производитель бытовых товаров объявил о покупке GOJO Industries за $2,25 млрд.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,58%, до 49098,71 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,03% - до 6915,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,28% и закрылся на отметке 23501,24 пункта.

По итогам прошедшей недели S&P 500 потерял 0,36%, Dow Jones - 0,53%, Nasdaq - 0,06%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник, биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День Австралии).

Давление на котировки оказывают геополитическая неопределенность и повышенный спрос на защитные активы, на фоне которых падают фьючерсы на американские фондовые индексы.

Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы и ряд региональных статданных.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Индекс делового доверия в Гонконге в третьем квартале 2025 года снизился до минус трех пунктов с минус двух пунктов кварталом ранее, пишет Trading Economics. Индикатор находится на негативной территории около двух лет.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. и Xinyi Solar Holdings, дешевеющие на 5,3%.

Рыночная стоимость Baidu Inc. (SPB: BIDU) уменьшается на 4,5%, Li Ning и Kuaishou Technology - на 4,4%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 4,1%.

Капитализация Sun Hung Kai Properties повышается на 4,5%, Zijin Mining Group - на 4,3%, Hang Lung Properties и CNOOC - на 4,1%, CK Hutchison Holdings - на 3,7%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 1,8% на фоне укрепления иены.

Между тем индекс опережающих индикаторов Японии за ноябрь был пересмотрен правительством до 109,9 с 110,5 пунктов. Показатель находится на максимальном уровне с мая 2024 года. В октябре его окончательное значение составило 109,8 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Fujitsu Ltd. (-7,4%).

Рыночная стоимость Renesas Electronics уменьшается на 5,5%, SoftBank Group Corp.- на 5,4%, Sumco Corp. - на 5,2%, Panasonic Holdings - на 5%.

Цена бумаг Mercari увеличивается на 8,4%, Nitori Holdings - на 4,7%, Furukawa Electric и SHIFT Inc. - на 3,3%, Sumitomo Pharma - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,7%.

Котировки акций Hyundai Motor уходят вниз на 3,3%, SK Hynix - на 3%, Posco - на 1,2%, Korean Air Lines - на 1,7%.

Цена бумаг Samsung Electronics растет на 0,1%.

Цены на нефть стабильны в понедельник после скачка в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,91 за баррель, что на $0,03 (0,05%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,82 (2,8%), до $65,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,08%), до $61,12 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,71 (2,9%), до $61,07 за баррель.

За неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

В центре внимания рынка в понедельник оказалась ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи, в том числе на месторождении Баккен в Оклахоме и некоторых районах Техаса, составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки.

"На этой неделе цены на нефть будут поддерживаться сигналами перебоев в добыче в США одновременно с сохранением геополитических рисков", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.