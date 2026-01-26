Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать итоги состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта.

Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби, согласно плану, продолжатся на текущей неделе, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Переговоры были очень конструктивными", - написал он в соцсети по итогам завершившегося в субботу раунда трехсторонних переговоров. Уиткофф напомнил, что администрация США стремится содействовать завершению украинского конфликта.

По данным портала Axios, который ссылается на неназванных американских официальных лиц, удалось обсудить все темы. "Ни одна из сторон не избегала каких-то вопросов (...). Мы чувствовали, что стороны уважают друг друга и действительно ищут решения", - сказал один из собеседников. В частности, по информации одного из источников портала, делегации обсудили тему Донбасса, Запорожской АЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

"Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас обстоят дела", - сказал один из собеседников портала. Его источник Axios также предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве. Также, согласно оценке одного из собеседников портала, "мы подошли близко к возможной встрече Путина и Зеленского".

Переговоры шли на протяжении двух дней - пятницы и субботы. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.

Следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля, говорится в сообщении Axios со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Быстрое продвижение мирной сделки по Украине можно будет обеспечить, как только формула решения территориальных вопросов, выработанная в Анкоридже, будет имплементирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с самого начала говорили, что предстоит очень трудный и длительный путь, что это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Он добавил: "Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение". Так Песков ответил на вопрос, есть ли какие-то намеки на заключение сделки по Украине.

Американские фондовые индексы завершили сессию пятницы разнонаправленными изменениями. Новости о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии, оказали поддержку рынкам на прошлой неделе. Тем не менее на фоне сохранения повышенной геополитической неопределенности многие участники рынка по-прежнему отдавали предпочтение защитным активам, в частности драгметаллам, цены на которые в пятницу обновили исторические максимумы.

Вышедшие в пятницу экономические данные оказались неоднозначными. Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальных с августа 2025 года 56,4 пункта по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 54 пунктов, и аналитики не ожидали пересмотра оценки. Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Соединенных Штатах в январе вырос незначительно и составил 52,8 пункта против 52,7 пункта в декабре, по предварительным данным S&P Global. Промышленный PMI повысился до 51,9 пункта с 51,8 пункта, а индикатор сферы услуг остался на уровне предыдущего месяца 52,5 пункта, тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем этих индексов до 52 пунктов и 52,8 пункта соответственно.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в понедельник, биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День Австралии). Давление на котировки оказывают геополитическая неопределенность и повышенный спрос на защитные активы, на фоне которых падают фьючерсы на американские фондовые индексы. Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы и ряд региональных статданных. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%. Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 1,8% на фоне укрепления иены. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,7%.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают повышаться в понедельник после скачка в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66,27 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 2,8%, до $65,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,61%, до $61,44 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 2,9%, до $61,07 за баррель. За прошедшую неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент. Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

В центре внимания рынка в понедельник оказалась ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи, в том числе на месторождении Баккен в Оклахоме и некоторых районах Техаса, составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,122 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,859 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 января вырос всего на 0,04% и составил 118,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1220,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,91%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,5%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,47%), "Почта России БО-002P-02" (-0,39%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) завершило размещение облигаций серии БО-002Р-13 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 января. Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов, что позволило увеличить объем выпуска до 2,7 млрд рублей с первоначально заявленных "не менее 1 млрд рублей". По итогам закрытия книги заявок процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 24,5% годовых (доходность к погашению - 27,45% годовых). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов. В результате индикативная дюрация составит 2,2 года.

ПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (Glorax) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года в размере 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом "не менее 3 млрд рублей" прошел 23 января. Финальный ориентир ставки купона был установлен в размере 20,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 22,54% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 28 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 26 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с плавающими купонами серии 005Р-04R. Планируемый объем выпуска будет определен позднее. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не более 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 января. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Яндекс банк (эмитент - ООО "СФО сплит финанс") 29 января разместит выпуск 4-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-2 объемом 4,5 млрд рублей. Банк России в конце июня 2025 года зарегистрировал программу облигаций ООО "СФО сплит финанс" объемом 100 млрд рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет.

ООО "Л-Старт" 30 января планирует начать размещение 4-летних облигаций объемом 175 млн рублей. Купоны ежемесячные. Ориентир 1-6-го купонов - 32% годовых, 7-12-го - 31% годовых, 13-18-го - 30% годовых, 19-24-го - 29% годовых, 25-30-го - 28% годовых, 31-36-го - 27% годовых, 37-42-го - 26% годовых, 43-48-го - 25% годовых. Ориентирам по купонам соответствует доходность к погашению в размере 33,49% годовых.

ООО "Торговый дом РКС" планирует 29 января с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-07 объемом не менее 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,34% годовых. Ежемесячный купон будет зафиксирован на весь срок обращения. Техразмещение запланировано на 3 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) 30 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-10R объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячных фиксированных купонов - не выше 25% годовых, ему соответствует доходность к погашению не выше 28,07% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов будет погашено по 25% от номинала, дюрация в результате составит около двух лет. Техразмещение запланировано на 4 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Феррони" изменило планы по поводу реструктуризации выпусков облигаций после проведения общих собраний их владельцев: компания нашла средства для погашения одного из выпусков и рассчитывает погасить последний выпуск до середины февраля, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации. "Уважаемые инвесторы! Ранее мы оповещали вас о своих планах по выходу из дефолта через реструктуризацию облигационного долга по двум выпускам и проведение по ним общих собраний владельцев облигаций. Однако ситуация изменилась, и нам уже удалось произвести погашение выпуска БО-02, а также аккумулировать средства для погашения выпуска БО-П01. После решения ряда технических вопросов мы будем готовы выйти на погашение - рассчитываем, что это произойдет самое позднее в середине февраля", - отметила гендиректор компании Марина Павлова. В конце декабря компания сообщала, что до 23 января планирует опубликовать план реструктуризации долга по облигациям и погасить его до 30 июня 2026 года. Проблемы с выплатами по облигациям у эмитента начались в 2025 году после прошедшего пожара на основной производственной площадке в Тольятти.