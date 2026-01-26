Индекс Мосбиржи может уйти выше 2800п в понедельник - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может уйти выше 2800 пунктов на торгах в понедельник, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Технически рынок в локальном "аптренде", а среднесрочные минимумы повышаются, и динамическая опора под влиянием времени пересекает важный статичный уровень поддержки на 2700 пунктах, отмечает аналитик.

В области 2800 пунктов по индексу Мосбиржи проходит динамическое сопротивление по максимумам осени и зимы 2025 года.

"Если в ближайшие сессии будет еще выше, то до конца января индекс успевает войти в створ 2820-2850 пунктов, - пишет Зельцер в обзоре. - Но и это не предел, вскоре может открыться пространство для маневра на круглые 3000 пунктов. Однако такая картина, скорее всего, сложится ближе к весне и лишь при сохранении повышенного геополитического сантимента".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.