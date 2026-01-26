Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 76-78 руб./$1 и 88-90 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 76-78 руб./$1 и 88-90 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Рубль находится на относительно уверенных позициях, констатирует эксперт.

Аккуратного оптимизма рынку способна добавить прошедшая трехсторонняя встреча России, Украины и США в ОАЭ и перспективы ее продолжения, отмечает он.

На стороне национальной валюты близость пика налогового периода, а также текущий профицит торгового баланса в РФ, говорится в материале Тимошенко.

Американский доллар продолжает сохранять относительную слабость, несмотря на небольшое смягчение тональности риторики Трампа по вопросу Гренландии. Тем временем, указывает эксперт банка, свежая экономическая статистика может добавить ему позитива - ВВП США вырос в третьем квартале прошлого года выше прогнозируемого, а число первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось заметно ниже ожиданий.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.