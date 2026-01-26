Индекс Мосбиржи может вырасти до 2800-2850п в ближайшее время - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста до 2800-2850 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский фондовый рынок "живет" ожиданиями геополитической разрядки, отмечают эксперты. Прошедшие на выходных трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США не принесли немедленных результатов. Стороны продолжат согласовывать позиции на текущей неделе, и следующая встреча, по предварительной информации, намечена на 1 февраля текущего года.

Надежды инвесторов на достижение мирного соглашения оказывают поддержку российскому фондовому рынку, который может развить восстановление в направлении 2800-2850 пунктов по индексу Мосбиржи, считают аналитики инвесткомпании.

Опережающую рынок динамику в начале текущей недели могут показать акции представителей сектора металлов и добычи, полагают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.