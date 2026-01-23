Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне продолжения переговоров по Украине и ослабления геополитической напряженности

Рынок акций РФ на первой полноценной торговой недели января после новогодних каникул сходил вниз из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возросших рисков антироссийских санкций Запада, после чего отыграл потери благодаря новостям о вероятном скором продолжении переговоров США и России по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 2700 пунктов, после чего вернулся в район 2730 пунктов.

Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне возобновления переговоров США-РФ по мирному украинскому урегулированию, а также за счет ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и вокруг Гренландии. Индекс МосБиржи поднялся выше 2777 пунктов, причем рост сдерживался укреплением рубля.

В период с 19 по 23 января индекс МосБиржи вырос на 1,6% и составил 2777,29 пункта, индекс РТС прибавил 4,1% и достиг 1152,34 пункта. Мартовский фьючерс на нефть Brent за этот период вырос на 1,8%, до $65,63 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, на неделе снизился на 1,91 рубля, до 75,9246 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с роста на данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году и в ожидании нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступала локально просевшая нефть (Brent опускалась ниже $64 за баррель) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов.

Согласно вышедшим вечером 16 января данным Росстата, рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, на 0,5% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,4% в августе. Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

Портал Axios сообщил в понедельник со ссылкой на источник, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет 20 января в Давосе в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) переговоры по украинской тематике со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. "С 1 февраля 2026 года эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал он в субботу в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Нефть опускалась к $63,3 за баррель благодаря отсутствию непосредственной угрозы военного удара США по Ирану, но потом вернулась выше $64 за баррель за счет эскалации напряженности вокруг Гренландии.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз в отсутствие позитивных сигналов с переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне геополитических рисков из-за притязаний президента США Трампа на Гренландию; снижение сдерживалось выросшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся в район $65 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2740 пунктов.

Сбербанк (-0,1%) в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты на 8,4% - до 1 трлн 694,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в декабре выросла на 7,1% - до 125,9 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев планирует в Давосе "на полях" ВЭФ встретиться с некоторыми представителями американской делегации для обсуждения экономических и иных вопросов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия открыта к диалогу с нынешними европейскими лидерами, но понимает, что договориться о чем-либо, скорее всего, не получится. Также Лавров сообщил, что США сигнализируют о необходимости начала новых переговоров по стратегической стабильности, но контактов специалистов России и США по этой проблематике не происходит.

Портал Axios сообщил во вторник со ссылкой на неназванного американского чиновника, что встречи президента США Дональда Трампа с лидерами стран Европы в Давосе на ВЭФ вряд ли приведут к существенному изменению ситуации вокруг Украины. По словам источника, Трамп планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, "но прорыва ожидать не нужно".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

В среду рынок акций РФ уверенно вырос после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о планах встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным; также поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) и новые рекорды цен на золото (новый пик - $4891 за унцию). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря.

Уиткофф заявил, что в четверг планируется его встреча с президентом РФ. "Встречусь с Путиным в четверг, Россия запросила встречу", - приводит агентство Bloomberg слова Уиткоффа из его интервью телеканалу CNBC. "За последние недели отмечается множество успехов по теме России и Украины", - также сказал Уиткофф.

При этом он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

В Кремле подтвердили, что Путин планирует в четверг встретиться с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. "Да, подтверждаю", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли такие контакты в завтрашнем графике президента.

Трамп заявил на ВЭФ в Давосе, что он близок к урегулированию украинского конфликта, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным. Кроме того, Трамп заявил, что, несмотря на большое количество полезных ископаемых в Гренландии, остров нужен США не из-за этого, а из соображений национальной и международной безопасности.

Трамп сообщил, что хочет немедленных переговоров по вопросу покупки Гренландии, объяснив свои намерения тем, что, по его мнению, только США способны обеспечить безопасность острова. При этом Трамп пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией.

Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США. Депутаты Европарламента в ответ на возможные пошлины Трампа согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил во вторник телеканал BFM-TV со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес.

В четверг подъем рынка акций на ожиданиях итогов встречи президента России со спецпосланниками президента США для переговоров по украинскому урегулированию был нивелирован резким укреплением рубля в преддверии внешнеполитического позитива; также фактором давления выступили данные Росстата об ускорении инфляции в январе и просевшая в рамках коррекции нефть (фьючерс на Brent опустился к $64 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день ниже 2770 пунктов после локального роста днем выше 2790 пунктов.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Издание The Financial Times (FT) сообщило в четверг, что Трамп и Зеленский в ходе встречи "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе не подписали подготовленные для этих переговоров документы. Издание отмечает, что "стороны не достигли никакого соглашения, что стало провалом для Зеленского, который пытался получить от своего американского коллеги заверения о поддержке Украины".

Трамп в четверг написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. По словам Трампа, на встрече с Рютте в Давосе была сформирована база для будущей сделки по Гренландии и в целом - по всей Арктике.

Вечером дополнительное давление на нефть оказали данные Минэнерго США о росте ее запасов в стране на предыдущей неделе на 3,602 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали увеличения резервов на 1,1 млн баррелей. Также сильнее прогнозов выросли запасы бензина - на 5,98 млн баррелей, и дистиллятов - на 3,35 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 1,478 млн баррелей после роста на 745 тыс. баррелей неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "РусГидро" (-2%) на фоне известий, что компания не будет выплачивать дивиденды в 2026 году, о чем заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о перспективах развития энергетики Дальнего Востока. По его словам, денежные средства "Русгидро" будут направлены на модернизацию энергомощностей Дальнего Востока.

В пятницу рынок акций РФ нейтрально отреагировал на итоги встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США, которая не принесла прорывных решений по украинскому урегулированию, после чего подрос в ожидании первого раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина в Абу-Даби; фактором поддержки также выступили дорожающие металлы и нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,6 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2777 пунктов.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе состоявшихся в ночь на пятницу переговоров президента РФ Владимира Путина с американской делегацией было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит.

В РФ, как подчеркивал Путин, искренне заинтересованы урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, подчеркнул Ушаков. "Пока этого нет - Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой", - сказал Ушаков.

Он также сообщил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности пройдет в пятницу, 23 января, в Абу-Даби, встреча должна пройти успешно и откроет хорошие перспективы по украинскому урегулированию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что трехсторонняя группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности соберется в Абу-Даби в пятницу и при необходимости в субботу. По словам Пескова, Россия считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных, но ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием.

В период с 19 по 23 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги "ЭсЭфАй" (+29%), "Селигдара" (+13%), "ТГК-14" (+11%), хуже рынка оказались бумаги ПАО "ФСК-Россети" (-5%), ПАО "Группа Аренадата" (-4%), Московского кредитного банка (-3%).

Рынок акций РФ в последнюю неделю января может сохранить оптимистичный настрой на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, сдерживающими факторами останутся риски новых антироссийских санкций Запада и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке; для мировых площадок важным будет решение ФРС США 28 января по ключевой ставке (большинство наблюдателей ожидает ее неизменности на уровне 3,5-3,75%). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 1130-1190 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".