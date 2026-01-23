.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможно снижение курса юаня в диапазон 10,5-10,7 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рынок цессий ожидает увеличение доли лизинга и выхода новых крупных продавцов
На рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу) появился новый сегмент - долги перед лизинговыми компаниями: в 4-м квартале 2025 г. состоялись первые крупные сделки по продаже просроченной задолженности. Об этом "Ведомостям" рассказал...
 
Что ждет российский ритейл в этом году
Прошедший год оказался худшим для российского ритейла за последние 10 лет. Индекс предпринимательской уверенности в отрасли во всех четырех кварталах 2025-го был отрицательный, следует из данных Росстата за 2016-2025 годы, с которыми ознакомились...
 
Внешняя торговля поспособствует ослаблению рубля
Валютные депозиты в банках в 2025 году заметно росли несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры российского экспорта, это в том числе сохраняло рубль крепким, пишет "Коммерсантъ", приводящий мнение аналитиков. Валютные депозиты за год увеличились...
 
23 января 2026 года 19:04

Возможно снижение курса юаня в диапазон 10,5-10,7 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Возможно снижение курса юаня в диапазон 10,5-10,7 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Укрепление рубля ускорилось на фоне позитивных ожиданий по геополитике, - отмечают они в комментарии. - Также факторами выступили ограниченность спроса импортеров в условиях обильного предложения юаней со стороны Банка России и подготовка экспортеров к налоговым выплатам (28 января). CNY/RUB за неполные пять торговых сессий потеряла почти 3%, отступив к 10,8 руб./юань. Курс доллара опустился ниже 76 руб./юань. На следующей неделе рубль может продолжить тяготеть к укреплению. Допускаем снижение курса юаня в диапазон 10,5-10,7 руб./юань- район декабрьских минимумов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ/ЮАНЬ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 января 2026 года 19:35
Рынок акций РФ превысил 2777п по индексу МосБиржи и завершил неделю ростом в ожидании переговоров США-РФ-Украина
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам в ожидании первого раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию; факторами поддержки также выступили дорожающие металлы и нефть (фьючерс на Brent превысил $65,6 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2777 пунктов, обновив на закрытие торгов максимум с 18 сентября 2025 года.    читать дальше
.
23 января 2026 года 19:32
Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне продолжения переговоров по Украине и ослабления геополитической напряженности
Рынок акций РФ на первой полноценной торговой недели января после новогодних каникул сходил вниз из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возросших рисков антироссийских санкций Запада, после чего отыграл потери благодаря новостям о вероятном скором продолжении переговоров США и России по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 2700 пунктов, после чего вернулся в район 2730 пунктов.    читать дальше
.
23 января 2026 года 19:21
Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными днями
Москва. 23 января. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного подешевел после сильного роста в предыдущие дни, так как участники рынка фиксировали прибыль перед выходными днями в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта.    читать дальше
.
23 января 2026 года 18:40
Акции Селигдара справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Селигдара" справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский золотодобытчик "Селигдар" отчитался об операционных результатах за 2025 год, показав уверенный рост по всем ключевым металлам. Производство золота превысило 8 тонн, олова достигло рекордных...    читать дальше
.
23 января 2026 года 18:20
Долгосрочным инвесторам стоит рассмотреть возможность перехода из "обычки" в "префы" Мечела - "ВТБ Моя Аналитика"
Долгосрочным инвесторам стоит рассмотреть возможность перехода из обыкновенных акций "Мечела" в привилегированные, считают эксперты телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". C 2018 года привилегированные акции "Мечела" стабильно торговались дороже обыкновенных: это отражало ожидания рынка по дивидендам...    читать дальше
.
23 января 2026 года 17:50
Риски ухода индекса RGBI в зону 115-116п на следующей неделе сохраняются - ПСБ
Риски ухода индекса RGBI в зону 115-116 пунктов на следующей неделе сохраняются, говорится в комментарии экспертов банка ПСБ. "Индекс RGBI завершает неделю без существенных изменений вблизи отметки 117 пунктов. Сейчас мы наблюдаем инфляцию в рамках ожиданий ЦБ по итогам декабря - 6,5%-7,0% (по...    читать дальше
.
23 января 2026 года 17:21
"Велес Капитал" повысил целевую цену Селигдара до 73,3 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену "Селигдара" до 73,3 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эксперт отмечает, что "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год. Компания значительно нарастила...    читать дальше
.
23 января 2026 года 16:46
"Финам" сохраняет рейтинг акций Хэдхантера на уровне "покупать"
Финам" сохраняет рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5280 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 81%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. По мнению экспертов, ситуация на рынке труда РФ в 2025 году формируется под давлением жесткой...    читать дальше
.
23 января 2026 года 16:15
Прогноз средней цены золота на 1К2026 - $4400/унц. - SberCIB
Прогноз средней цены золота на 1 квартал 2026 года составляет $4400 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "Золото дорожает при снижении реальных ставок ослаблении доллара и росте геополитических рисков, - пишут эксперты. - Мы повысили прогнозы до...    читать дальше
.
23 января 2026 года 15:51
"Финам" подтверждает рейтинг Luxshare Precision Industry на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг Luxshare Precision Industry на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 31,2%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. " Luxshare Precision Industryявляется одним из...    читать дальше
.
23 января 2026 года 15:32
Рубль днем немного слабеет в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными
Москва. 23 января. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, так как участники рынка фиксируют прибыль перед выходными днями в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта.    читать дальше
.
23 января 2026 года 15:18
Совкомбанк рекомендует продавать акции Группы Астра
Совкомбанк рекомендует продавать акции "Группы Астра", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "С начала года котировки акций выросли на 6% на фоне опровергнутой сделки по покупке НОТ и слухах о покупке доли менее 20% "Росатомом" у одного из акционеров, - пишут...    читать дальше
.
23 января 2026 года 14:45
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью $374 за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,2%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Полупроводниковый сектор продолжает рост благодаря высокому...    читать дальше
.
23 января 2026 года 14:00
Давление на цену акций Intel пока может сохраниться - инвестбанк "Синара"
Давление на котировки акций Intel Corp. может сохраниться в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг обвалились на премаркете на 12,3%, после того как компания, упомянув неспособность полностью удовлетворить спрос на свою продукцию, обнародовала прогнозы на...    читать дальше
.
23 января 2026 года 13:31
Ослабление доллара к евро существенно замедлится - "БКС МИ"
Доллар, вероятно, останется дешевым к евро, однако его дальнейшее ослабление существенно замедлится, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на первый квартал 2026 года. Евро в текущих условиях укреплялся не из-за благоприятных перспектив экономики ЕС, а из-за...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.