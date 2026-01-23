.
23 января 2026 года 18:20
Долгосрочным инвесторам стоит рассмотреть возможность перехода из "обычки" в "префы" Мечела - "ВТБ Моя Аналитика"
Долгосрочным инвесторам стоит рассмотреть возможность перехода из обыкновенных акций "Мечела" в привилегированные, считают эксперты телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". C 2018 года привилегированные акции "Мечела" стабильно торговались дороже обыкновенных: это отражало ожидания рынка по дивидендам и защите прав держателей "префов", отмечают аналитики. Однако с конца мая прошлого года ситуация изменилась: впервые за семь лет активы поменялись местами. Основная причина - разочарование инвесторов на фоне тяжелой ситуации в отрасли, снижения спроса и давления на финансовые результаты. Это заложило сценарий отсутствия дивидендов и привело к выходу из привилегированных акций. "Однако долгосрочный инвестор должен видеть в этой ситуации не угрозу, а возможность, - считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. - Покупать "префы" против "обычки" в расчете на возвращение ценовой премии при текущих процентных ставках может быть чересчур смелым решением в отсутствие сигналов, указывающих на возможные изменения. А вот перекладка из обыкновенных акций, если они уже находятся в долгосрочном портфеле инвестора, в привилегированные позволяет увеличить долю в компании примерно на 10% без дополнительных вложений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
