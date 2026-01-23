"Велес Капитал" повысил целевую цену "Селигдара" до 73,3 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

Эксперт отмечает, что "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год. Компания значительно нарастила квартальное производство всех металлов, в полной мере воспользовавшись ралли цен как на золото, так и на олово, вольфрам и медь. В результате выручка "Селигдара" от реализации металлов в 2025 году выросла на 49,1%, до 86,9 млрд руб.

По итогам всего 2025 года "Селигдар" нарастил выпуск золота на 6,0%, до 259,7 тыс. унций, продажи - на 19,1%, до 271,3 тыс. унций. "Мы ожидаем, что в 2026 году компания увеличит выпуск золота на 14,5%, до 297,4 тыс. унций, благодаря постепенному выходу на полную мощность месторождения "Кючус", что удачно совпадет с рекордной стоимостью золота", - пишет Данилов.

