INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
"Велес Капитал" повысил целевую цену Селигдара до 73,3 руб
.
23 января 2026 года 17:21
"Велес Капитал" повысил целевую цену Селигдара до 73,3 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену "Селигдара" до 73,3 руб. с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эксперт отмечает, что "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год. Компания значительно нарастила квартальное производство всех металлов, в полной мере воспользовавшись ралли цен как на золото, так и на олово, вольфрам и медь. В результате выручка "Селигдара" от реализации металлов в 2025 году выросла на 49,1%, до 86,9 млрд руб. По итогам всего 2025 года "Селигдар" нарастил выпуск золота на 6,0%, до 259,7 тыс. унций, продажи - на 19,1%, до 271,3 тыс. унций. "Мы ожидаем, что в 2026 году компания увеличит выпуск золота на 14,5%, до 297,4 тыс. унций, благодаря постепенному выходу на полную мощность месторождения "Кючус", что удачно совпадет с рекордной стоимостью золота", - пишет Данилов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
23 января 2026 года 18:20
.
