"Финам" подтверждает рейтинг Luxshare Precision Industry на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 31,2%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

" Luxshare Precision Industryявляется одним из бенефициаров бума ИИ-технологий и роста инвестиций в инфраструктуру дата-центров, - пишут эксперты. - Компания входит в число ключевых поставщиков кабельных и соединительных решений для операторов вычислительных центров и AI-серверов. Luxshare уже сформировала полную цепочку интеграции для 224G электрических соединений и активно развивает решения нового поколения, ориентированные на высокоплотные ИИ-кластеры. Это укрепляет позиции компании в сегменте ИИ дата-центров и формирует долгосрочный драйвер роста".

На этом фоне компания демонстрирует сильные финансовые результаты. По итогам III квартала 2025 года выручка выросла на 31,0% (г/г). Чистая прибыль поднялась на 32,5% (г/г) до 4,874 млрд CNY, а прибыль на акцию - на 26,19% (г/г), до 1,59 CNY, отмечается в материале.

Дополнительную поддержку акциям, по мнению аналитиков, оказывает расширение присутствия в новых высокотехнологичных сегментах. Luxshare развивает направления робототехники, автомобильных кабельных систем и оборудования для ИИ, а также подала заявку на листинг в Гонконге с целью привлечения более $1 млрд для расширения производственных мощностей и НИОКР, включая проекты, связанные с дата-центрами.

Luxshare Precision Industry - китайская компания, специализирующаяся на производстве электронных компонентов, кабельных сборок, соединителей и систем для потребительской электроники, телекоммуникаций и автомобильной промышленности.

