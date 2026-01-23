Давление на цену акций Intel пока может сохраниться - инвестбанк "Синара"

Давление на котировки акций Intel Corp. может сохраниться в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг обвалились на премаркете на 12,3%, после того как компания, упомянув неспособность полностью удовлетворить спрос на свою продукцию, обнародовала прогнозы на 1К26, которые в целом оказались хуже ожиданий, отмечают эксперты.

Так, выручка, согласно плану Intel, составит $11,7-12,7 млрд, а среднее значение этого диапазона уступает консенсус-прогнозу в $12,6 млрд.

По скорректированной прибыли на акцию эмитент рассчитывает лишь выйти в ноль, в то время как аналитики в среднем ожидали $0,05.

Между тем в 4К25 выручка зафиксирована на уровне $13,7 млрд при скорректированной прибыли в $0,15 на акцию, в то время как ожидания были лишь на $13,4 млрд и $0,08.

"Считаем, что давление на бумагу в ближайшее время сохранится", - говорится в материале инвестбанка.

