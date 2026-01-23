Нефтяные цены поднимаются

Фондовые индексы США выросли в четверг на фоне ослабления геополитической напряженности. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Нефть дорожает утром пятницы, Brent торгуется у $64,5 за баррель.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне ослабления геополитической напряженности.

Президент США Дональд Трамп отказался от плана введения дополнительных пошлин в отношении европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии. Он также заявил, что смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для будущей сделки по Гренландии и Арктике в целом.

Трамп также дал понять, что близок к выбору кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы. При этом он добавил, что ему нравится идея оставить экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на его нынешнем посту.

Экономика США в третьем квартале выросла на 4,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 4,3%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Эксперты прогнозировали повышение на 0,4%. Расходы увеличились на 0,5%, как и ожидалось.

Данные были обнародованы со значительным опозданием из-за приостановки сбора статистики во время шатдауна. Также Минторг представил ранее не публиковавшиеся сведения за октябрь: расходы американцев повысились на 0,5%, доходы - на 0,1%.

Котировки акций Procter & Gamble Co. (SPB: PG) в четверг выросли на 2,7%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров во втором финквартале (октябрь-декабрь) увеличил выручку на 1%. При этом она оказалась хуже ожиданий экспертов, а скорректированная прибыль - лучше.

Цена бумаг представителей полупроводниковой отрасли увеличилась, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,8%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 0,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 1,6%, Texas Instruments Inc. - на 0,3%, Micron Technology Inc. - на 2,2%.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) подорожали на 3%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%, Albemarle Corp. - на 4,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 4,2%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 2,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%.

В то же время цена акций Abbott Laboratories рухнула на 10%. Эта фармацевтическая компания резко сократила чистую прибыль в четвертом квартале, а ее выручка оказалась хуже прогнозов аналитиков.

GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., в четвертом квартале увеличила чистую прибыль почти на 29%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания. Тем не менее стоимость компании упала на 7,4%, поскольку инвесторы обратили внимание на замедление темпов повышения выручки в сегменте производства двигателей, сообщает MarketWatch.

Котировки акций Mobileye Global Inc. снизились на 3,4%. Эта компания, занимающаяся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, планирует получить выручку в диапазоне $1,9-1,98 млрд за финансовый год, который завершится 26 декабря 2026 года. При этом опрошенные LSEG эксперты предполагают в среднем $2 млрд.

Бумаги McCormick & Co. упали в цене более чем на 8%. Производитель специй и приправ в четвертом финквартале (сентябрь-ноябрь) увеличил чистую прибыль на 5,3%, но скорректированный показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 306,78 пункта (на 0,63%) и составил 49384,01 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 37,73 пункта (на 0,55%) - до 6913,35 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 211,2 пункта (на 0,91%) и завершил сессию на отметке 23436,02 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершают неделю на позитивной ноте.

Банк Японии в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых - максимальном более чем за 30 лет. Большинство аналитиков и экономистов также не прогнозировали изменения.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 2,1% в годовом выражении. Это самый незначительный подъем с марта 2022 года.

Рост цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2,4% с 3% в ноябре, что совпало с консенсус-прогнозом.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличилось на 0,3%.

Лидером роста выступают акции производителя игровых приставок Nintendo, подорожавшие на 5,3%.

Цена бумаг чипмейкера Advantest поднялась на 3,3% - до рекорда.

Также выросли котировки акций банка Resona (+4%), производителя специй Konami (+3,6%), выпускающую цветные металлы Sumitomo Metal Mining (+3,1%).

При этом стоимость автопроизводителей Honda и Nissan опустилась на 1,8% и 2,4%, ритейлеров Seven & I Holdings и Fast Retailing - на 0,2% и 0,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Самый значительный рост котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя солнечных панелей Xiniy Solar и выпускающей игрушки Pop Mart International Group - на 9,3% и 7,8% соответственно.

Цена бумаг интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) поднялась на 2,8% и 1,7% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,3%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 1,1%.

Между тем наиболее существенно снизилась стоимость акций девелопера Longfor и нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,4% и 2,2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК повысился на 0,3%.

Цена бумаг производителя цветных металлов Korea Zinc повысилась на 2,3%, KB Financial Group - на 0,5%, сталелитейной Posco - на 1,5%, машиностроительной HD Hyundai Heavy Industries - на 1,1%.

Между тем котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизились на 0,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,3%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,1%.

Лидерами подъема стали акции соцсети Life360 Inc. и угольной компании Coronado Global Resources, подорожавшие на 27,4% и 12,6% соответственно.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%, тогда как конкурирующей Rio Tinto - опустилась на 1,5%.

Цены на нефть поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск растет на $0,47 (0,73%), до $64,53 за баррель. В четверг контракт упал в цене на $1,18 (1,8%), до $64,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,45 (0,76%), до $59,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,26 (2,1%), до $59,36 за баррель.

Подъем котировок вызван новыми опасениями военного удара США по Ирану.

Накануне президент США Дональд Трамп, возвращаясь с Всемирного экономического форума в Давосе, сказал журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана.

"Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов. Участники рынка опасаются, что удар может привести к перебоям поставок нефти из страны, занимающей четвертое место среди государств ОПЕК по добыче нефти.

"Поддержку нефти оказывает слабость доллара, - отметил Уоррен Паттерсон из ING Groep. - Прогноз для рынка остается пессимистичным, но большое число геополитических рисков и рисков для поставок означает, что такой прогноз может реализоваться лишь через некоторое время".

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,602 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина на неделе, завершившейся 16 января, подскочили на 5,98 млн баррелей, дистиллятов - на 3,35 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 1,478 млн баррелей после роста на 745 тыс. баррелей неделей ранее.