Динамику валютному рынку РФ продолжит задавать геополитика - банк "Санкт-Петербург"

Динамику российскому валютному рынку продолжит задавать геополитика, очередные разочарования рискуют вернуть курс пары юань/рубль выше уровня в 11 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent без значимых новостей со стороны геополитики закончат текущую торговую неделю вблизи уровней в $64-65 за баррель, считают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.