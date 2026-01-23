"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "РусГидро" (прогнозная стоимость бумаги составляет 0,29 рубля за штуку), говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"Ситуация с дивидендами прояснится позже, но мы по-прежнему считаем, что в базовом сценарии выплат не будет. Постепенное улучшение возможно, когда инвестпрограмма "РусГидро" пойдет на спад. Пока же инвестиции сохраняются на высоком уровне, а долг растет, - пишет эксперт. - Сохраняем "негативный" взгляд на эмитента. Наша осторожность вызвана существенными инвестициями. Отрицательные свободные денежные потоки не добавляют привлекательности. После либерализации и роста цен результаты на Дальнем Востоке улучшились (хотя в III квартале EBITDA опять ушла в минус). Считаем, что с учетом инвестрасходов компания переоценена".

