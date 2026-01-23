Рубль утром незначительно понижается в паре с юанем в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта

Москва. 23 января. Китайский юань лишь слегка повышается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль незначительно дешевеет в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта.

Участники рынка оценивают результаты переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в ночь на пятницу и находятся в ожидании новостей относительно первого заседания трехсторонней рабочей группы России, Украины и США, которое состоится в пятницу в Абу-Даби

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,838 руб. (+0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 2,66 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности пройдет в пятницу в Абу-Даби, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым ", - сообщил Ушаков.

Ушаков также прокомментировал итоги переговоров Путина с американской делегацией. "Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными", - сказал Ушаков журналистам.

С американской стороны в переговорах участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Цены на нефть поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Подъем котировок вызван новыми опасениями военного удара США по Ирану после заявления американского президента о том, что американские военные корабли движутся в направлении этой страны.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск растет на 0,84%, до $64,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,89%, до $59,87 за баррель.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,602 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина на неделе, завершившейся 16 января, подскочили на 5,98 млн баррелей, дистиллятов - на 3,35 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 1,478 млн баррелей после роста на 745 тыс. баррелей неделей ранее.