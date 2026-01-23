Акции Мосэнерго технически и фундаментально перекуплены - "Алор Брокер"

Акции ПАО "Мосэнерго" технически и фундаментально перекуплены, быстрое закрытие дивгэпа не ожидается, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

Бумаги эмитента подорожали в четверг на 3,9%, а в пятницу утром прибавляют еще 1,7%. Здесь драйвером спекулятивного роста является ожидание выплат дивидендов, отмечает эксперт.

"Но бумага кажется нам и технически, и фундаментально перекупленной, не видим никаких причин для быстрого закрытия дивидендного "гэпа" и опережающего рынок роста котировок", - говорится в его комментарии.

