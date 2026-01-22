Рубль днем активно растет в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,847 руб., что на 10,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 78 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,99 руб./$1; контракт EURRUBF понизился на 95 копеек, до 89,25 руб./EUR1.
Новостной фон и приближение январского налогового периода формируют условия для сохранения крепости рубля, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.
"Мы смещаем целевой диапазон по юаню в 10,8-11,2 руб. и допускаем при появлении более позитивных сигналов по геополитике или с рынка нефти откат курса к декабрьским минимумам", - указывает эксперт.
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине после 19-20 часов вечера в четверг, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам", - сказал он журналистам. По словам Пескова, по итогам переговоров Кремль организует телефонный брифинг помощника президента России Юрия Ушакова, который будет принимать участие во встрече.
Ранее Уиткофф сообщил, что о встрече попросила российская сторона. Он также отметил большой прогресс по теме украинского урегулирования, которого удалось достичь в последние недели и выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение.
В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.
Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.
С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).
Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,60% с 6,41% на 12 января, если исходить из среднесуточных данных за весь январь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).
Пауза в снижении ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в феврале 2026 года кажется все более вероятной, при этом прогноз на уровне 10-12% годовых по итогам текущего года пока остается в силе, говорится в комментарии главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец.
"Недельная инфляция снова оказалась заметно выше рыночных и наших ожиданий. Это точно опять испортит настроения рынка и регулятора. Пауза в снижении на заседании Банка России 13 февраля, которую мы и закладывали в базовый сценарий, кажется все более вероятной, - пишет эксперт. - Вместе с тем пока рост цен еще укладывается в картину "догоняющего" повышения после необычно слабого роста ноября и декабря: повлияли и налоги, и тарифы, и другие факторы (например, погодные колебания). Однако основной драйвер инфляции - потребительский спрос - остается сдержанным. Поэтому прогноз инфляции и ключевой ставки менять не спешим: 4,5% и 10-12% по итогам года".
Цены на нефть заметно снижаются днем в четверг, внимание трейдеров после спада ажиотажа вокруг Гренландии вновь переключилось на перспективы спроса и предложения.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,36 за баррель, что на 1,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,44%, до $59,75 за баррель.
Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск.
Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.