Рубль днем активно растет в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 22 января. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль активно укрепляется в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка надеются на положительные результаты встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на тему украинского урегулирования, которая намечена на вечер четверга.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,847 руб., что на 10,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 78 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,99 руб./$1; контракт EURRUBF понизился на 95 копеек, до 89,25 руб./EUR1.

Новостной фон и приближение январского налогового периода формируют условия для сохранения крепости рубля, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Мы смещаем целевой диапазон по юаню в 10,8-11,2 руб. и допускаем при появлении более позитивных сигналов по геополитике или с рынка нефти откат курса к декабрьским минимумам", - указывает эксперт.

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине после 19-20 часов вечера в четверг, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам", - сказал он журналистам. По словам Пескова, по итогам переговоров Кремль организует телефонный брифинг помощника президента России Юрия Ушакова, который будет принимать участие во встрече.

Ранее Уиткофф сообщил, что о встрече попросила российская сторона. Он также отметил большой прогресс по теме украинского урегулирования, которого удалось достичь в последние недели и выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение.

В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,60% с 6,41% на 12 января, если исходить из среднесуточных данных за весь январь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Пауза в снижении ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в феврале 2026 года кажется все более вероятной, при этом прогноз на уровне 10-12% годовых по итогам текущего года пока остается в силе, говорится в комментарии главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец.

"Недельная инфляция снова оказалась заметно выше рыночных и наших ожиданий. Это точно опять испортит настроения рынка и регулятора. Пауза в снижении на заседании Банка России 13 февраля, которую мы и закладывали в базовый сценарий, кажется все более вероятной, - пишет эксперт. - Вместе с тем пока рост цен еще укладывается в картину "догоняющего" повышения после необычно слабого роста ноября и декабря: повлияли и налоги, и тарифы, и другие факторы (например, погодные колебания). Однако основной драйвер инфляции - потребительский спрос - остается сдержанным. Поэтому прогноз инфляции и ключевой ставки менять не спешим: 4,5% и 10-12% по итогам года".

Цены на нефть заметно снижаются днем в четверг, внимание трейдеров после спада ажиотажа вокруг Гренландии вновь переключилось на перспективы спроса и предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,36 за баррель, что на 1,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,44%, до $59,75 за баррель.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.