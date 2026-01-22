.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков

"ВТБ Мои инвестиции" выделили фаворитов высокотехнологичного сектора рынка РФ
22 января 2026 года 16:30
"ВТБ Мои инвестиции" выделили фаворитов высокотехнологичного сектора рынка РФ
"ВТБ Мои инвестиции" выделили фаворитов среди компаний высокотехнологичного сектора на российском рынке акций - МКПАО "Яндекс" , МКПАО "Озон" и ПАО "Группа Позитив" , сообщается в материале аналитиков брокера. В ожидаемом цикле смягчения денежно-кредитной политики эксперты отдают предпочтение высокотехнологичными компаниям с привлекательной оценкой. "Яндекс" - это устойчивая бизнес-модель, высокие темпы роста и дисконт в цене к другим высокотехнологичным компаниям до 30%. "Ожидаем на горизонте года прогнозной стоимости на уровне 6684 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 42,2%, дивдоходность - 4%", - указывают аналитики. "Озон" сохраняет высокие темпы роста, наращивает рентабельность и готов выйти на прибыль не только по итогам отдельных кварталов, но и в целом за 2026 год. "Ожидаем на горизонте года прогнозной стоимости на уровне 7240 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 61%, дивдоходность - 4%", - говорится в обзоре экспертов. "Группа Позитив" - ставка на рост рынка кибербезопасности, кроме того, в прошлом году компании удалось снова начать наращивать отгрузки двузначными темпами. "Ожидаем на горизонте года прогнозной стоимости на уровне 2124 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 102%, дивдоходность - 8%", - указывают аналитики. Данные эмитенты представляют разные сегменты технологического сектора, но их объединяет потенциал масштабирования бизнеса и возможность создать долгосрочную ценность для инвесторов на горизонте ближайших лет, говорится в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
22 января 2026 года 19:23
Рост рынка акций на ожиданиях переговоров США-РФ по украинскому урегулированию сдержало резкое укрепление рубля
Москва. 22 января. Подъем рынка акций РФ в четверг на ожиданиях итогов встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США для переговоров по украинскому урегулированию был нивелирован резким укреплением рубля в преддверии внешнеполитического позитива; также фактором давления выступили данные Росстата об ускорении инфляции в январе и просевшая в рамках коррекции нефть (фьючерс на Brent опустился к $64,3 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день ниже 2770 пунктов после локального роста днем выше 2790 пунктов. читать дальше
.22 января 2026 года 19:20
Москва. 22 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль вырос в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка надеются на положительные результаты встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на тему украинского урегулирования, которая намечена на вечер четверга. читать дальше
.22 января 2026 года 19:03
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей NIO с $6,3 до $5,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 18% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. Позитивный взгляд на акции NIO сохраняется. "Компания... читать дальше
.22 января 2026 года 18:31
Инвесторам стоит обратить внимание на рублевый выпуск облигаций АО "Аэрофьюэлз" серии 03P-01, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. "Аэрофьюэлз", крупнейший независимый оператор топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, 23 января размещает рублевый выпуск серии... читать дальше
.22 января 2026 года 18:03
"Финам" понизил рейтинг акций Halliburton Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $34,5 за штуку (потенциал роста - 3,3%), сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет за четвертый квартал показал, что динамика основных финансовых... читать дальше
.22 января 2026 года 17:36
Среднегодовой курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, составит 86 руб./$1, уровень на конец текущего года - 90 руб./$1, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в валютной стратегии на первый квартал 2026 года. Национальная валюта в 1К26 будет пользоваться последствиями роста... читать дальше
.22 января 2026 года 17:02
Акции ПАО "ДОМ.РФ" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты позитивно оценивают опубликованную эмитентом стратегию развития до 2030 года, утвержденную наблюдательным советом 29 декабря 2025 года, согласно которой в том числе... читать дальше
.22 января 2026 года 16:35
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Полюса" на 11%, до 3100 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "В расчетах мы заложили более высокие цены на золото в условиях нарастания геополитической нестабильности. Они... читать дальше
.22 января 2026 года 16:15
SberCIB Investment Research начал аналитическое освещение "Циана", сообщается в материалах инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 665 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать". Как отмечают в инвестбанке, акции "Циана" выглядят... читать дальше
.22 января 2026 года 16:02
Акции Kraft Heinz Co., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента опустились в среду в цене на 5,7%: компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США дополнение к проспекту эмиссии для "регистрации потенциальной... читать дальше
.22 января 2026 года 15:33
Рубль в целом обладает шансами на укрепление до 10,5 руб./юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели - ПСБ
Рубль в целом обладает шансами на укрепление до уровней 10,5 руб./юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели, ограничивать эту тенденцию будет постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последнее время, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Курс пары... читать дальше
.22 января 2026 года 15:30
Москва. 22 января. Китайский юань заметно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль активно укрепляется в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка надеются на положительные результаты встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на тему украинского урегулирования, которая намечена на вечер четверга. читать дальше
.22 января 2026 года 15:01
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили прогнозную цену обыкновенных акций "РусАла" с 81,73 руб. до 67,66 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 68% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. По данным Международного института алюминия (IAI), в сентябре 2025 года... читать дальше
.22 января 2026 года 14:37
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 6000 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика Ляйсан Седовой. "Яндекс" продолжает демонстрировать стабильный рост ключевых сегментов, даже несмотря на слабый рост рекламного бизнеса, -... читать дальше
.22 января 2026 года 14:09
ЦБ РФ, скорее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки на февральском заседании, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. За неделю (по состоянию на 19 января) инфляция составила 0,45% (выше 20% в пересчете на год после коррекции на сезонность). Таким образом, текущая инфляция... читать дальше
