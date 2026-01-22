SberCIB начал анализ "Циана" с рекомендацией "держать" для акций компании

SberCIB Investment Research начал аналитическое освещение "Циана", сообщается в материалах инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 665 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать". Как отмечают в инвестбанке, акции "Циана" выглядят качественно, однако потенциал роста котировок в текущих условиях ограничен.

"Основное давление на бумаги оказывают высокая ключевая ставка и сокращение программ льготной ипотеки. Это важно, так как 33% выручки "Циана" приходится на первичный рынок", - пишут аналитики.

Текущая стоимость акций "Циана" составляет порядка 585 рублей за штуку.

