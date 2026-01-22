Рубль в целом обладает шансами на укрепление до 10,5 руб./юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели - ПСБ

Рубль в целом обладает шансами на укрепление до уровней 10,5 руб./юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели, ограничивать эту тенденцию будет постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последнее время, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

Курс пары CNY/RUB продолжает снижаться и вплотную приблизился к отметке 10,8 руб./юань, таким образом, тренд к новой волне укрепления рубля сформировался уже с начала текущего года, констатирует эксперт.

Этому, по его мнению, способствуют:

- Сезонное снижение спроса на валюту со стороны импортеров, которое усилено охлаждением экономики.

- Повышение объема продаж валюты со стороны Банка России.

- Усиление предложения валюты со стороны экспортеров, нарастающее по мере приближения граничных сроков уплаты налогов (28 января).

Попов полагает, что в случае позитивного новостного фона рубль может обновить максимумы декабря прошлого года.

"Видим риск укрепления национальной валюты до 10,5 руб. за юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели. Тем не менее ограничивать эту тенденцию будет постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последние месяцы. Это, вероятно, позволит избежать сильного и устойчивого укрепления национальной валюты", - пишет он в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.