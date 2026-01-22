"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 6000 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика Ляйсан Седовой.

"Яндекс" продолжает демонстрировать стабильный рост ключевых сегментов, даже несмотря на слабый рост рекламного бизнеса, - отмечает эксперт. - По итогам третьего квартала 2025 года "Яндекс" провел ресегментацию отчетности и перешел к более детальному раскрытию операционных сегментов, демонстрируя сильные позиции в таких быстрорастущих направлениях, как ИИ, финтех, B2B и автономный транспорт. Менеджмент также повысил прогноз EBITDA по итогам года. Все эти факторы и ожидание сильных годовых финансовых результатов могли поддержать котировки технологического гиганта".

П оценке экспертов брокера, потенциал роста акций "Яндекса" на горизонте 12 месяцев составляет более 50% к текущей цене.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.