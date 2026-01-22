ЦБ РФ, скорее всего, предпочтет паузу в понижении ставки в феврале и марте текущего года - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, предпочтет паузу в понижении ставки в феврале и марте текущего года, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

Согласно данным Росстата, за 13-19 января рост цен составил 0,45% н/н; с учетом роста цен за первую неделю января на 1,26%, по состоянию на 19 января инфляция уже составляет 1,72% с начала текущего года, отмечается в обзоре.

Нормализация роста цен происходит гораздо медленнее, чем предполагали эксперты банка - на их взгляд, с учетом того, что инфляция в среднем за неделю в ноябре-декабре 2025 года составляла 0,1% н/н, предполагался возврат к этому уровню роста цен уже с середины января текущего года.

"Рост цен в начале года и риски со стороны бюджетной политики потребуют более длительного периода сохранения жесткой ДКП, и мы по-прежнему ожидаем, что ЦБ РФ предпочтет оставить ставку на паузе и в феврале, и в марте текущего года", - считают экономисты банка.

